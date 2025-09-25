Осужденный за убийства лидер ОПГ из Читы сбежал из зоны СВО

Сбежал из зоны проведения СВО лидер забайкальской преступной группировки «Меценатовские» Дмитрий Ведерников, осужденный к 24 годам колонии за убийства и угоны автомобилей. На СВО он попал из колонии в апреле 2024 года.

Ведерников покинул расположение части в августе, по факту против него в Москве возбуждено уголовное дело, пишет «Чита.Ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По статье о самовольном оставлении части в период мобилизации Ведерникову грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Жена и, одновременно, адвокат Ведерникова Евгения Голец рассказала, что не информирована о возбуждении дела. По ее словам, муж связывался с ней последний раз более месяца назад.

В 2011 году суд признал Ведерникова виновным в 11 убийствах, покушениях, похищениях, разбоях и грабежах. Также ему вменили 52 эпизода вымогательства денег с владельцев угнанных автомобилей. В интервью «Чита.Ру» в 2016 году Ведерников заявил, что справедливым наказанием для него был бы расстрел.