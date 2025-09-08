Полицейские участвовали в краже денег в Шереметьево у участников СВО

Кражей денег у участников СВО в Шереметьево занималась преступная группа из почти 30 человек, трое из которых были полицейскими.

«В деле есть новые потерпевшие, в том числе участники СВО, большинство из которых установили по транзакциям банковских счетов фигурантов дела, либо сами потерпевшие, узнав об уголовном деле, решили заявить об обмане их ранее таксистами в Шереметьево», — цитирует РИА Новости информированный источник.

В рамках уголовного дела арестованы около 30 человек, в том числе предполагаемый создатель организованной преступной группы Алексей Кабочкин. В ОПГ входили трое полицейских — сотрудники патрульно-постовой службы (вероятно, наводчики) и оперативник линейного управления.



По версии следствия, участники ОПГ в качестве жертв выбирали именно участников СВО. Деньги у военных вымогали в основном за услуги такси, многократно завышая стоимость проезда или якобы оказанных услуг, и угрозами. Так одна тысяча превращалась в 70, а 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей.

Одному из военнослужащих предложили выпить спиртное. Когда он не мог контролировать ситуацию, с его банковской карты похитили 615 тысяч рублей.



