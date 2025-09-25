НАВЕРХ
Хоррор Silent Hill f вышел на ПК и консолях

Sibnet.ru
Фото: © Konami Digital Entertainment

Психологический хоррор Silent Hill f стал доступен владельцам современных консолей и ПК-геймерам. Игра получила высокие оценки критиков и претендует на звание лучшего «ужастика» года.

Обладатели Deluxe-изданий наряду с журналистами профильных порталов получили доступ к игре на два дня раньше и уже успели оценить атмосферу, захватывающий сюжет и проработку игрового мира. В результате Silent Hill f получила 87 баллов из 100 на агрегаторе OpenCritic и 86 баллов на Metacritic.

«Silent Hill f — отличное продолжение этой успешной серии ужасов. Игра доказывает, что ужасы Silent Hill f не ограничиваются и не должны ограничиваться культовым американским городком в горах», – пишет издание PC Gamer.

Действие игры разворачивается в Японии 1960-х годов, а в качестве главной героини предстает обычная, на первый взгляд, школьница Хинако Симидзу. Помимо сеттинга, изменилась и боевая система, которая стала ближе к соулслайкам, нежели сурвайвал-хоррорам.

Silent Hill f доступна на ПК, PlayStation 5, и Xbox Series X/S по цене 69,99 доллара. В игре есть текстовый перевод на на русский язык.

Серия Silent Hill, первая игра которой вышла в 1999 году, стала культурным феноменом и оказала огромное влияние на жанр хоррор-игр. Она задала новые стандарты в использовании атмосферы и звука для создания напряжения. Отличительной чертой серии стал фокус на внутреннем мире персонажей, их страхах и комплексах.

