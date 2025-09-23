НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банки начали обнулять лимиты по кредиткам

Источник:
«Известия»
349 0
Банковские карты
Фото: © Sibnet.ru

Жалобы от клиентов ВТБ, Почта Банка и Ренессанс Банка показывают, что лимиты обнуляются внезапно, без предварительного уведомления и объяснений.

В некоторых случаях карты блокировались уже после изменения лимита, что мешало оплачивать даже повседневные расходы, несмотря на соблюдение всех условий банка, приводят «Известия» жалобы клиентов.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, это делается для снижения рисков нехватки средств при росте просроченной задолженности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему ужесточились условия по кредиткам

Эксперты отмечают, что меры особенно затрагивают финансово грамотных клиентов, которые активно пользуются кредитками и выплачивают задолженность в беспроцентный период.

Глава Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев подчеркнул, что такие заемщики пользуются деньгами бесплатно, в то время как банки привлекают их в среднем под 14% годовых. Для банков это делает надежных клиентов экономически невыгодными.

Еще по теме
Коллекторы простили должникам в среднем 40% долга
Россиян призвали «менять звон монет на хруст купюр»
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Центробанк зафиксировал оживление кредитного рынка
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
37
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
20
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
19
Путин проведет прямую линию в декабре