Банки начали обнулять лимиты по кредиткам

Жалобы от клиентов ВТБ, Почта Банка и Ренессанс Банка показывают, что лимиты обнуляются внезапно, без предварительного уведомления и объяснений.

В некоторых случаях карты блокировались уже после изменения лимита, что мешало оплачивать даже повседневные расходы, несмотря на соблюдение всех условий банка, приводят «Известия» жалобы клиентов.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, это делается для снижения рисков нехватки средств при росте просроченной задолженности.

Эксперты отмечают, что меры особенно затрагивают финансово грамотных клиентов, которые активно пользуются кредитками и выплачивают задолженность в беспроцентный период.

Глава Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев подчеркнул, что такие заемщики пользуются деньгами бесплатно, в то время как банки привлекают их в среднем под 14% годовых. Для банков это делает надежных клиентов экономически невыгодными.