Банки кардинально изменили политику в отношении кредитных карт. Их выдача упала в два раза, лимиты снизились. После многих лет повсеместного распространения кредитки становятся недоступными.

Количество выдач кредитных карт за год сократилось на 59%, общий объем одобренных лимитов — на 55%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«Количество новых кредиток, выданных в январе—мае текущего года, в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — подтвердили «Коммерсанту» данные в Национальном бюро кредитных историй.

При этом спрос на кредитки остается высоким. «Но банки сейчас не имеют запасов капитала для активного развития этого продукта и увеличения лимитов», — пояснил зампред правления «Ренессанс-банка» Денис Мавланов.

«Спящие» кредитки

В течение многих лет банки активно продвигали кредитные карты и не жалели по ним лимита. Люди привыкли, что у них есть кредитки с доступными десятками, а то и сотнями тысяч рублей, которыми можно в любой момент воспользоваться.

Но в 2024 году ситуация изменилась. «Центробанк существенно ужесточил условия резервирования неиспользуемых лимитов кредитных карт и потребовал распределять на них регуляторный капитал», — объяснило ОКБ.

Не повезло так называемым «спящим» клиентам, то есть тем, кто имел кредитку, но активно ею не пользовался. Банки стали закрывать кредитные договоры на такие карты.

Невыгодные клиенты

Пострадали клиенты, которые, по мнению банков, злоупотребляли льготными периодами и бонусными программами. Они оказались убыточны для банков, отметил генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

«В условиях высокой стоимости фондирования банки не заинтересованы в клиентах, единственным продуктом которых является бесплатное использование денег в грейс-периоде»,— пояснил руководитель Frank RG.

При высокой ключевой ставке некоторые клиенты стали использовать средства с кредитки для размещения на депозитах, с точки зрения банков это противоречит изначальному целеполаганию продукта.

В итоге банки начали снижать лимиты таким клиентам. Были зафиксированы случаи, когда людям «резали» доступные кредитные лимиты вообще до нуля, сообщил глава блока розничного бизнеса банковской группы ТКБ Владимир Стасевич.

Ориентация на платежеспособных

«Параллельно со второй половины 2024 года существенно ужесточились условия и возможности для открытия новых кредитных карт», — сообщил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

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НБКИ связал ужесточение правил открытия кредиток с политикой Банка России, направленной на охлаждение кредитного рынка. «В настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с приемлемым качеством кредитной истории и предельной долговой нагрузкой не более 50%»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Клиенты банков ждут, что вслед за смягчением политики Банка России кредитные продукты станут доступнее, но в случае с кредитными картами эти ожидания могут не оправдаться.

Участники рынка полагают, что карты с открытыми кредитными лимитами перестанут быть общедоступным продуктом. Банки же при выдаче кредиток будут ориентироваться только на «качественных заемщиков».