Ученым вручат Шнобелевские премии

Церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) пройдет в Бостонском университете — награды получат авторы исследований, которые «сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься».

Название Ig Nobel Prize представляет собой игру слов. На английском языке Нобелевская премия называется Nobel Prize, схожее со словом «noble» прилагательное «ignoble» означает «позорный». На русский язык название перевели, чтобы сохранить юмор: «Шнобелевская премия».

Шнобелевскую премию в 1991 году учредил Марк Абрахамс математик и основатель юмористического научного журнала Annals of Improbable Research. Она вручается в десяти номинациях, включая медицину, химию, физику, биологию, литературу, экономику, мир, психологию, гигиену и междисциплинарные исследования.

Например, в прошлом году премию по физиологии вручили группе ученых из США и Японии, которые изучили возможности дыхания млекопитающих с помощью кишечника и ануса в случае затруднений дыхания обычным способом.

Награды вручаются реальными Нобелевскими лауреатами, которые надевают бутафорские очки и накладные носы. Номинанты имеют ровно 60 секунд на выступление — если они говорят дольше, специальная девочка сообщает капризным голосом: «Пожалуйста, прекратите, мне скучно!».

Победители получают денежное вознаграждение в размере 10 триллионов долларов Зимбабве, эквивалентных 10 долларам США, сертификат с подписями трех Нобелевских лауреатов и смешные призы.