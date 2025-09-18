Шоу комика Джимми Киммела сняли с эфира из-за слов об убийстве Кирка

Телеканал ABC на неопределенное время закрыл шоу известного американского комика Джимми Киммела из-за комментариев об убийстве Чарли Кирка и реакции президента США Дональда Трампа на него.

«Банда MAGA (движение Трампа Make America Great Again) отчаянно пыталась представить этого парня, убившего Чарли Кирка, кем угодно, только не одним из них, и делала все возможное, чтобы заработать на этом политические очки», — заявил Киммел в выпуске программы от 15 сентября.

Кроме того, комик высмеял реакцию Трампа на вопрос журналиста о том, как он переживает случившееся: американский президент на это заявил, что чувствует себя «очень хорошо», и начал рассказывать о строительстве нового бального зала в Белом доме.

Показ Jimmy Kimmel Live! будет приостановлено на неопределенный срок, цитирует Reuters представителя телеканала ABC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Расстрел грозит подозреваемому в убийстве Кирка

«Поздравляю ABC с тем, что они наконец-то нашли в себе смелость сделать то, что нужно было сделать», — отреагировал Трамп в соцсети TruthSocial.

Шоу Jimmy Kimmel Live! выходит на канале ABC с 2003 года. Киммел — один из самых популярных телеведущих в США.

Консервативный активист Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в кампусе университета в Юте. Задержан подозреваемый в убийстве — 22-летний студент Тайлер Робинсон