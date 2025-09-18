Огромный астероид пролетит рядом с Землей

Крупный астероид FA22 пролетит рядом с Землей в четверг, 18 сентября на расстоянии примерно одного диаметра лунной орбиты, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Один из самых крупных астероидов года, FA22, пройдет завтра 18 сентября на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли, сблизившись с планетой на минимальное расстояние около 10 утра по московскому времени», — сказано в сообщении.

При этом ученые отметили, шансы на столкновение с Землей «по сути, являются нулевыми».

Средний размер астероида составляет 166 метров, длина — 290 метров. А масса тела примерно в 1 тысячу раз превышает массу челябинского метеорита.

«За 2025-й год — это, судя по всему, самый крупный камень (как минимум один из крупнейших), проходящий от планеты на расстоянии менее миллиона километров», — говорится в сообщении.