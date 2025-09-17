Грузия полностью погасила долг перед Россией

Тбилиси полностью погасил исторический внешний долг перед Москвой, следует из данных Минфина Грузии.

В феврале задолженность перед Россией снизилась с 7 миллионов 870 тысяч долларов до 3 миллионов 997 тысяч. Этот показатель удерживался в графе долгов с февраля по август. По состоянию на прошлый месяц там стоит прочерк, приводит РИА Новости Минфина Грузии.

Это был долг, накопленный за первые годы независимости Грузии, который реструктурировали в июле 2004 года в соответствии с соглашением, подписанным между кредиторами Тбилиси и Парижским клубом.

Сумма этих средств составила 160 миллионов долларов, взятые Грузией до 1999-го, проценты, которые накопились за долги с 1999-го по май 2004-го, и задолженность, которую следовало погасить с 2004-го по 2006 год. Общий размер превысил 225 миллионов.