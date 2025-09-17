НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Грузия полностью погасила долг перед Россией

Источник:
РИА Новости
285 1

Тбилиси полностью погасил исторический внешний долг перед Москвой, следует из данных Минфина Грузии.

В феврале задолженность перед Россией снизилась с 7 миллионов 870 тысяч долларов до 3 миллионов 997 тысяч. Этот показатель удерживался в графе долгов с февраля по август. По состоянию на прошлый месяц там стоит прочерк, приводит РИА Новости Минфина Грузии.

Это был долг, накопленный за первые годы независимости Грузии, который реструктурировали в июле 2004 года в соответствии с соглашением, подписанным между кредиторами Тбилиси и Парижским клубом.

Сумма этих средств составила 160 миллионов долларов, взятые Грузией до 1999-го, проценты, которые накопились за долги с 1999-го по май 2004-го, и задолженность, которую следовало погасить с 2004-го по 2006 год. Общий размер превысил 225 миллионов.

МИД заявил о готовности восстановить дипотношения с Грузией
Еще по теме
Более 20% россиян не справляются с выплатой кредитов
Копить на жилье станет безопаснее
Т-Банк запустил бесконтактную оплату по iPhone
Мобильные приложения банков получат новую функцию
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Численность населения Сибири стабилизируют
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин надел военную форму на учения «Запад-2025». ФОТО
Зеленский потребовал от Запада думать об Украине, а не России
Раскрыты последние слова экипажа Ан-24 перед крушением под Тындой
Газманов отдал мошеннику накопления на пенсию
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Denis CENTR

Готовят армию против своего народа, никак иначе. Хотя народ уже давно чужой властям.

Denis CENTR

Побольше запретов и всяких «традиционных ценностей», и вот вам вымирание в чистом виде😏

c2h5oh76

отсутствие мозгов это делает с людьми

Uynachalnica

А мня за 70 никто не награждал! Тут или кумовство, или какое другое неприличие!