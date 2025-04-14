МИД заявил о готовности восстановить дипотношения с Грузией

Россия готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией, включая восстановление дипломатических отношений, заявил в интервью замглавы МИД Михаил Галузин.

«Мы сожалеем о том, что грузинское руководство по-прежнему увязывает восстановление дипломатических отношений с нашей позицией по Абхазии и Южной Осетии. <...> Но мы готовы и далее всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией», — сказал Галузин в интервью «Известиям».

По его словам, для сотрудничества есть очень много возможностей: Россия остается для Грузии ключевым рынком по многим направлениям, в частности по винодельческой продукции и фруктам.

Дипломат также напомнил, что Россия в свою очередь является для Грузии главным поставщиком энергоносителей и зерна. Кроме того, страны объединяют общие история, православная вера, культурно-гуманитарные и семейные связи.

«Руководствуясь пониманием исторической тесной связи между нашими странами и народами, необходимости развивать всестороннее взаимовыгодное сотрудничество на благо двух народов, российская сторона пошла в последние годы на очень существенные шаги», — отметил Галузин.

Он напомнил, что было восстановлено прямое авиасообщение между странами, для граждан Грузии вернули безвизовый режим.