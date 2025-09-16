НАВЕРХ
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске женщину, подозреваемую в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае. Она действовала по заданию украинских спецслужб, заявил Центр общественных связей спецслужбы.

«В августе 2025 году по предоставленным противником инструкциям подозреваемая изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях и привела в действие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что момент взрыва подозреваемая записала на камеру мобильного телефона и отправила видео в качестве отчета куратору для получения денег.

Суд поместил женщину под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «диверсия». По этой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы. Также собираются доказательства в рамках статей «государственная измена» и «незаконное изготовление взрывных устройств».

Подростков в Кузбассе осудили за диверсию на железной дороге
