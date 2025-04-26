НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Подростков в Кузбассе осудили за диверсию на железной дороге

Источник:
Sibnet.ru
219 0

Кемеровский областной суд приговорил троих несовершеннолетних к лишению свободы за диверсию на железнодорожной станции Бочаты, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Подростки признаны виновными по части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия») и части 3 статьи 281.1 УК РФ («Содействие диверсионной деятельности»). Двое из них приговорены к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии, третий — к пяти годам.

Подростки в мае 2024 года получили через интернет заказ от неустановленного лица, после чего подожгли релейные и аккумуляторные шкафы на станции за вознаграждение, установило следствие.

За диверсию подростки получили от нанимателя 60 тысяч рублей. Ущерб от действий школьников превысил 130 тысяч рублей.

Еще по теме
Эксперты подсчитали украденные с начала года данные россиян
Восстановлена полная хронология убийства Игоря Талькова
Генерал Росгвардии арестован по обвинению в хищениях
Отца зарубленных матерью детей в Канске заподозрили в истязании
смотреть все
ЧП #Криминал #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава АвтоВАЗа призвал расследовать низкие цены «китайцев»
Британия и Франция согласились на потерю Украиной территорий
МИД выразил протест из‑за намерения Японии использовать активы России
Украина откажется от напряжения в 220 вольт
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин и Уиткофф обсудили прямые переговоры России и Украины
Раскрыто финальное предложение Трампа по Украине
Генерал Генштаба ВС РФ погиб при взрыве машины в Подмосковье
РПЦ предложила создать детский интернет
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

GammiPluh

Закончились запасы советских трансформаторов? Из-за недостатка переводить всю страну на другой стандарт...

Uynachalnica

"В рамках этой «доброй и трогательной традиции» медсестры одевают......и нарядить своего малыша в этот...

Tyryk Makto

Пипец. Эта реклама, она уже везде достала. Куда не пглянь. А тут, ты покупаешь телек и там всегда и повсюду...

jeryakob

Дать наворовать, свалить, а потом искать. Отличнвй план. Надежный как швейцарские часы