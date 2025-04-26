Подростков в Кузбассе осудили за диверсию на железной дороге

Кемеровский областной суд приговорил троих несовершеннолетних к лишению свободы за диверсию на железнодорожной станции Бочаты, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Подростки признаны виновными по части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия») и части 3 статьи 281.1 УК РФ («Содействие диверсионной деятельности»). Двое из них приговорены к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии, третий — к пяти годам.

Подростки в мае 2024 года получили через интернет заказ от неустановленного лица, после чего подожгли релейные и аккумуляторные шкафы на станции за вознаграждение, установило следствие.

За диверсию подростки получили от нанимателя 60 тысяч рублей. Ущерб от действий школьников превысил 130 тысяч рублей.