НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия добилась позиции основного поставщика угля в Южную Корею

Источник:
РИА Новости
219 1

Россия вновь стала основным поставщиком угля в Южную Корею, обогнав продажи главного конкурента Индонезии на 24 тысяч тонн. Экспорт российского угля в страну в августе достиг исторического максимума в 3,8 миллиона тонн. 

Показатели августа на почти 25% больше июльских и в 1,6 раза больше уровня 2024 года, пишет ТИА Новости со ссылкой на южнокорейскую статслужбу. Предыдущий максимум зафиксирован в декабре 2022 года — 3,1 миллиона тонн.

Стоимость проданного угля выросла на 14% за август и аналогично — за год, составив 335,1 миллиона долларов. С января по август 2025 года Россия поставила в Южную Корею 13,5 миллиона тонн угля на 1,4 миллиарда долларов. В прошлом году за первые пять месяцев объем экспорта был 12,9 миллиона тонн на сумму 1,6 миллиарда долларов.

По данным на июль, угольная промышленность в 2024 году стала единственной убыточной из крупных отраслей в России, и продолжает нести убытки в 2025 году. За пять месяцев 2025 года добыча угля в стране снизилась на 1 млн тонн, а экспорт незначительно вырос – на 0,5%.



Еще по теме
Евросоюз назвал сроки отказа от российского газа
Долг по зарплате кузбасским шахтерам выплатят в апреле 2026 года
Условия возвращения доходов угольщиков назвали в Сбере
Путин заявил о запасе у России угля на тысячу лет
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Обсуждение (1)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Egorka72

В Сибирской глубинке ещё одна проблема есть, и про неё в статье ни слова....., отсутствие рабочих мест....

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Denis CENTR

Готовят армию против своего народа, никак иначе. Хотя народ уже давно чужой властям.