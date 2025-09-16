Россия добилась позиции основного поставщика угля в Южную Корею

Россия вновь стала основным поставщиком угля в Южную Корею, обогнав продажи главного конкурента Индонезии на 24 тысяч тонн. Экспорт российского угля в страну в августе достиг исторического максимума в 3,8 миллиона тонн.



Показатели августа на почти 25% больше июльских и в 1,6 раза больше уровня 2024 года, пишет ТИА Новости со ссылкой на южнокорейскую статслужбу. Предыдущий максимум зафиксирован в декабре 2022 года — 3,1 миллиона тонн.



Стоимость проданного угля выросла на 14% за август и аналогично — за год, составив 335,1 миллиона долларов. С января по август 2025 года Россия поставила в Южную Корею 13,5 миллиона тонн угля на 1,4 миллиарда долларов. В прошлом году за первые пять месяцев объем экспорта был 12,9 миллиона тонн на сумму 1,6 миллиарда долларов.



По данным на июль, угольная промышленность в 2024 году стала единственной убыточной из крупных отраслей в России, и продолжает нести убытки в 2025 году. За пять месяцев 2025 года добыча угля в стране снизилась на 1 млн тонн, а экспорт незначительно вырос – на 0,5%.