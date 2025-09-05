Условия возвращения доходов угольщиков назвали в Сбере

Угольные предприятия станут доходными при условии смягчения денежно-кредитной политики, установлении курса доллара около 95 рублей и частичном восстановлении цен, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в ходе ВЭФ.

Представитель Сбера напомнил, что после времен высоких цен в 2022 и 2023 годах угольная отрасль попала в сложный период. Он характерен низкими ценами, высокой конкуренцией на рынке Китая и ростом цен на железнодорожные перевозки в России, пишет ТАСС.

«Около 50% экспорта угля в этих условиях будет операционно убыточно в 2025 году», — уверен Попов. Снижение добычи в Кузбассе, основном угольном регионе, в какой-то мере замещается ростом производства на Дальнем Востоке.

Сальдированный убыток российских угольных компаний за первое полугодие 2025 года вырос в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 185,2 миллиарда рублей, сообщал Росстат.



