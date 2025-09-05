НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Условия возвращения доходов угольщиков назвали в Сбере

Источник:
ТАСС
308 1

Угольные предприятия станут доходными при условии смягчения денежно-кредитной политики, установлении курса доллара около 95 рублей и частичном восстановлении цен, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в ходе ВЭФ.

Представитель Сбера напомнил, что после времен высоких цен в 2022 и 2023 годах угольная отрасль попала в сложный период. Он характерен низкими ценами, высокой конкуренцией на рынке Китая и ростом цен на железнодорожные перевозки в России, пишет ТАСС.

«Около 50% экспорта угля в этих условиях будет операционно убыточно в 2025 году», — уверен Попов. Снижение добычи в Кузбассе, основном угольном регионе, в какой-то мере замещается ростом производства на Дальнем Востоке. 

Сальдированный убыток российских угольных компаний за первое полугодие 2025 года вырос в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 185,2 миллиарда рублей, сообщал Росстат.


Еще по теме
Путин заявил о запасе у России угля на тысячу лет
Путин предложил перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине
Россия, Китай и Монголия построят газопровод «Сила Сибири 2»
Убыток российских угольных компаний за полгода вырос в 26 раз
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Парубия задержан
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным Западом переворотом
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Обсуждение (1)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

Япония тоже не упоминает США когда отмечает бомбежки Хиросимы и Нагасакинадо быть скромнее, Трамп...

Shader23

США с ЕС можно, а у других это заговор? Или это не то это другое?

physx

Двойные стандарты, чего еще можно ожидать от лицемерных тв***й!

physx

Его лицо ярко демонстрирует уровень интеллекта