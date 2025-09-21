Анестезиолог занялся сексом с медсестрой во время операции

Британский суд рассматривает дело об анестезиологе, который во время операции занялся сексом с медицинской сестрой.

Во время операции анестезиолог доктор Сухейль Анджу Анджум оставил пациента под общим наркозом и отправился в соседнюю операционную, где вступил в интимную связь с медсестрой, пишет газета Metro со ссылкой на материалы суда.

Их в «компрометирующем положении» застала другая медсестра, которая позже сообщила о случившемся руководству. По ее словам, у женщины были спущены брюки, а доктор Анджум застегивал форму.

В суде Анджум признал факт сексуальных отношений с коллегой и согласился, что его действия могли подвергнуть пациента риску. Врач заявил, что глубоко раскаивается в случившемся:

«Это было, мягко говоря, позорно. Я подвел всех – пациента, коллег и себя», — сказал врач.

Анджуму грозит пожизненный запрет на занятие врачебной деятельностью.

