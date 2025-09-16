Появился новый вид мошенничества с недвижимостью

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников Росреестра, пытаются получить доступ к личным данным и финансам граждан, предупредила пресс-служба ведомства. Атаки осуществляются через телефонные звонки, электронную почту и мессенджеры.

Мошенники информируют россиян о якобы проводимых операциях с их недвижимостью, таких как продажа, залог или арест. Их цель — вызвать панику и побудить человека незамедлительно обратиться в «службу поддержки» по указанному номеру телефона.

В ходе диалога злоумышленники стараются выведать у напуганных граждан конфиденциальную информацию или заставить жертву перевести деньги для отмены несуществующих операций.

Росреестр подчеркнул, что никогда не связывается с гражданами через SMS, мессенджеры или электронную почту с предложениями перейти по ссылкам или перезвонить по указанному номеру.

Обращение ведомства по телефону или почте возможно только в рамках информационного уведомления о процессе оказания услуги, уточнения информации или результатов ее предоставления, отметило ведомство.