Признаки влияния преступников на детей назвали в МВД

Источник:
ТАСС
Слова ребенка, оправдывающие чужую преступную деятельность, наличие неизвестных родителям банковских карт, появление дорогих вещей и техники являются признаками влияния на детей злоумышленников, считают в МВД.
Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Также такими признаками являются неясно откуда взявшиеся у детей деньги, частое и скрытное времяпрепровождение в интернете, использование детьми специфической лексики, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД. 

Слова: «дропы», «кладмены», «спортики», «клад», «закладка», «симка», «ворк», «аренда акка» являются признаками чужого влияния. Симптомом могут считаться специфические предметы: изолента, маленькие зип-пакеты, магниты, множество sim-карт, чужие банковские карты и реквизиты.

По данным МВД, с января по июль 2025 года почти 5 тысяч детей и подростков стали жертвами преступлений, совершенных с использованием интернета, что на 25% больше, чем в 2024 году.

Жизнь #Криминал #Общество
