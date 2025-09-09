Кузбасский школьник за игрой в прятки расстрелял друзей из пневмата

Подростка осудили в Кузбассе за то, что он во время игры в прятки расстрелял своих товарищей из пневматического пистолета. Один из мальчиков получил не менее шести попаданий в голову, спину и ноги.

Восьмиклассник со своими знакомыми играл в «московские прятки» на территории дома культуры. По правилам, найденный ведущим игрок сам становится ведущим. В ходе игры подросток пошутил, что будет «стрелять» в найденных.

На допросе восьмиклассник рассказал, что купил сломанный пневматический пистолет у сверстника за 400 рублей и сам починил его. С собой на игру он взял пистолет якобы по просьбе знакомых. Мать подростка знала о наличии пистолета, но считала его игрушечным.

Кемеровский районный суд признал подростка виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком 8 месяцев.



