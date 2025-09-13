НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мессенджер Discord заменил правительство Непала

Источник:
Sibnet.ru
382 4

Мессенджер для геймеров Discord стал центром принятия политических решений в Непале, фактически заменив правительство.

Чат организовали члены общественной организации Hami Nepal, которые ранее возглавили уличные протесты в стране, пишет The New York Times. Теперь они обсуждают будущее страны в мессенджере.

Обсуждение в Discord транслируется на национальном телевидении и в прямом эфире новостных сайтов. При этом модераторами чатов зачастую выступают бывшие школьники. Так, один из модераторов Шасвот Ламичхане окончил среднюю школу всего несколько месяцев назад.

Присоединиться к чату, заменяющему парламент и правительство, может любой желающий. По данным издания, за четыре дня число пользователей сервера Discord в Непале превысило 145 тысяч человек.

Discord — популярная среди геймеров платформа для общения, совмещающая функции чата, голосовых и видеозвонков, обмена файлами, трансляций экрана. Число зарегистрированных пользователей в мире — около 614 миллионов человек.

Власти Непала в начале сентября заблокировали популярные онлайн-ресурсы, после чего в стране начались массовые протесты. Акции переросли в столкновения с полицией, в которых погибли более 50 человек. Непальское правительство в итоге ушло в отставку.

Еще по теме
Жителям КНДР запретили произносить слово «гамбургер»
Трамп назвал условие «финальных» санкций против России
НАТО запустит против России «Восточного часового»
Трамп заявил, что надеется на смертную казнь для убийцы Кирка
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Член СПЧ предложил отправлять участников СВО в Сибирь
Обсуждение (4)
Картина дня
Трамп назвал условие «финальных» санкций против России
Российская армия отработала бомбовые удары на границах ЕС
Мессенджер Discord заменил правительство Непала
Россия проиграла чемпионат мира по выкапыванию могил
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

аналитический центр вциом - этим всё сказано

карат11

Хватает денег на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости, т.е. просто не сдохнуть с...

scorpion2777

А из твоего окошка, видна Европка хоть немножко?

scorpion2777

В Европке 95% таких профнепригодных гинекологов, так что усидит пока.