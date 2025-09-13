Мессенджер Discord заменил правительство Непала

Мессенджер для геймеров Discord стал центром принятия политических решений в Непале, фактически заменив правительство.

Чат организовали члены общественной организации Hami Nepal, которые ранее возглавили уличные протесты в стране, пишет The New York Times. Теперь они обсуждают будущее страны в мессенджере.

Обсуждение в Discord транслируется на национальном телевидении и в прямом эфире новостных сайтов. При этом модераторами чатов зачастую выступают бывшие школьники. Так, один из модераторов Шасвот Ламичхане окончил среднюю школу всего несколько месяцев назад.

Присоединиться к чату, заменяющему парламент и правительство, может любой желающий. По данным издания, за четыре дня число пользователей сервера Discord в Непале превысило 145 тысяч человек.

Discord — популярная среди геймеров платформа для общения, совмещающая функции чата, голосовых и видеозвонков, обмена файлами, трансляций экрана. Число зарегистрированных пользователей в мире — около 614 миллионов человек.

Власти Непала в начале сентября заблокировали популярные онлайн-ресурсы, после чего в стране начались массовые протесты. Акции переросли в столкновения с полицией, в которых погибли более 50 человек. Непальское правительство в итоге ушло в отставку.