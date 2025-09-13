НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Wildberries запустил бронирование туров

Источник:
Sibnet.ru
223 1

Wildberries внедрил возможность бронировать и оплачивать туры как по России, так и за границу через сайт и мобильное приложение маркетплейса, сообщила пресс-служба площадки.

Пользователи при планировании поездок по России и в другие страны получат возможность выбрать, забронировать и оплатить тур, получить моментальное подтверждение заказа, отмечается в сообщении.

Бронирование туров доступно пользователям на сайте Wildberries и в мобильном приложении маркетплейса для Android с 12 сентября, а в скором времени сервис появится и в версии приложения на iOS.

Ранее на Wildberries проводилось ограниченное тестирование продаж туров, оно длилось непродолжительное время. За этот период компания провела необходимые технические доработки проекта и собрала отзывы пользователей.

Еще по теме
«Победа» увеличила размеры ручной клади
Госдеп США ужесточил правила выдачи туристических виз для россиян
Китай введет безвизовый режим для россиян
«Роскосмос» предложил россиянам увидеть лунное затмение из самолета
смотреть все
Жизнь #Туризм #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Член СПЧ предложил отправлять участников СВО в Сибирь
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
70
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
23
Симоньян рассказала о состоянии после операции
22
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
17
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий