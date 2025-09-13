Wildberries запустил бронирование туров

Wildberries внедрил возможность бронировать и оплачивать туры как по России, так и за границу через сайт и мобильное приложение маркетплейса, сообщила пресс-служба площадки.

Пользователи при планировании поездок по России и в другие страны получат возможность выбрать, забронировать и оплатить тур, получить моментальное подтверждение заказа, отмечается в сообщении.

Бронирование туров доступно пользователям на сайте Wildberries и в мобильном приложении маркетплейса для Android с 12 сентября, а в скором времени сервис появится и в версии приложения на iOS.

Ранее на Wildberries проводилось ограниченное тестирование продаж туров, оно длилось непродолжительное время. За этот период компания провела необходимые технические доработки проекта и собрала отзывы пользователей.