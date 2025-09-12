Глава Бурятии поставил мужчинам задачу «нести жен в спальню»

Глава Бурятии Алексей Цыденов поставил задачу жителям Северобайкальска, чтобы новый городской детский сад «был всегда полон детьми», для этого нужно «нести жен в спальню».

«Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну вы меня поняли.)) Работаем)» — написал Цыденов в телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).

Такую задачу глава Бурятии поставил на открытии детского сада «Подснежник», который вмещает до 280 детей.

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев предлагал ввести налог на бездетность.