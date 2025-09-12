НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Глава Бурятии поставил мужчинам задачу «нести жен в спальню»

Источник:
Sibnet.ru
290 2

Глава Бурятии Алексей Цыденов поставил задачу жителям Северобайкальска, чтобы новый городской детский сад «был всегда полон детьми», для этого нужно «нести жен в спальню».

«Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну вы меня поняли.)) Работаем)» — написал Цыденов в телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).

Такую задачу глава Бурятии поставил на открытии детского сада «Подснежник», который вмещает до 280 детей.

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев предлагал ввести налог на бездетность.


Еще по теме
Симоньян рассказала о состоянии после операции
Система электронного голосования впервые заработает в СИЗО
Мигрантов-нелегалов начали выдворять из России
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
смотреть все
Жизнь #Общество #Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
Обсуждение (2)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
20
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
20
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
17
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий