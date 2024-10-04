Депутат Гурулев потребовал возвращения налога на бездетность

Россия нуждается во введении налога на бездетность, заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев.

«Если ввести налог на бездетность, ну, вполне это деньги тех, кто не хочет, я извиняюсь, иметь детей, да? Пустить на тех детей, которые еще ни на что остались без родителей», — сказал Гурулев в интервью телеканалу «Царьград».

Он вспомнил, что сам платил налоги за бездетность как молодой лейтенант, а когда стал отцом, то перестал это делать.

«Вот что от него, от мужика, в этой жизни остается? <...> Первое — имя и второе — дети. Все остальное вообще никому не интересно», — заявил Гурулев.

В СССР бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 % зарплаты государству.