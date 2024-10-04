НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Депутат Гурулев потребовал возвращения налога на бездетность

Источник:
Sibnet.ru
143 3

Россия нуждается во введении налога на бездетность, заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев.

«Если ввести налог на бездетность, ну, вполне это деньги тех, кто не хочет, я извиняюсь, иметь детей, да? Пустить на тех детей, которые еще ни на что остались без родителей», — сказал Гурулев в интервью телеканалу «Царьград».

Он вспомнил, что сам платил налоги за бездетность как молодой лейтенант, а когда стал отцом, то перестал это делать.

«Вот что от него, от мужика, в этой жизни остается? <...> Первое — имя и второе — дети. Все остальное вообще никому не интересно», — заявил Гурулев.

В СССР бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 % зарплаты государству.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Многодетные семьи получат электронное удостоверение
Госдума ужесточит наказание за фиктивную регистрацию мигрантов
Законопроект о штрафах за опасное вождение прошел первое чтение
Промежуточную перепись россиян перенесли на 2028 год
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выпущена бесплатная Windows 11
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
«Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами. ВИДЕО
Обсуждение (3)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
60
Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана
42
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
35
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
31
«Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами. ВИДЕО
28
Путин поздравил с годовщиной присоединения новых регионов