Обязательная маркировка звонков юрлиц с 1 сентября сорвалась

Источник:
«Коммерсант»
Маркировку всех звонков от юридических лиц не удалось внедрить, как планировалось, с 1 сентября. Системе потребуется донастройка в течение одного-трех месяцев. 

На время доработки (предположительно до конца сентября) операторы «большой четверки» — «Вымпелком», «МегаФон», МТС, Т2 — предоставляют маркировку бесплатно, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Один из источников добавил, что «на уровне Минцифры обсуждается продление льготного периода до декабря». На банковском рынке маркировка реализована для 60% звонков, так как операторы настроили ее только на технологию VoLTE (технология передачи голосовых вызовов по сетям LTE).

У «Вымпелкома» цена одной маркировки без НДС при звонке на номера как этого оператора, так и МТС стоит 24 копейки, «МегаФона» цена 46 копеек, дополнительно тарифицируются вызовы и иные услуги. У МТС в сентябре бесплатная маркировка, с октября от 29 копеек за вызов. 

У «МегаФона» подключение услуги бесплатное, стоимость одного вызова на номера оператора и Yota составляет 30 копеек, на номера других операторов — 50 копеек с НДС. С 1 октября стоимость составит 25 копеек без НДС. Кроме того, компания планирует ввести фиксированную оплату за маркировку одного номера. 

Все операторы взимают плату независимо от того, было установлено соединение или нет. При этом маркировка может отображаться некорректно. На сайте Т2 описание этой услуги отсутствует.

Starlink запустит прямое подключение смартфонов без терминалов
Жизнь #Законы #Деньги
Обсуждение (0)
