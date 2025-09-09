НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Выросла популярность публичных сетей Wi-Fi


Sibnet.ru


Летом 2025 года количество подключений к публичным сетям Wi-Fi компании Ростелеком увеличилось в 3,6 раза, сообщила пресс-служба оператора.

На фоне ограничений на высокоскоростной мобильный интернет в ряде регионов для повышения безопасности общее число уникальных пользователей устройств выросло в два раза, а объем трафика — в 4,4 раза.

Чтобы решить проблему отсутствия мобильного интернета во время действия ограничений, Ростелеком запустил в регионах точки коллективного Wi-Fi-доступа. Соответствующая информация была размещена на «Яндекс.Картах».

Например, в Волгоградской области пользователям доступны уже более 500 локаций с точками коллективного Wi-Fi-доступа.

Вводимые ограничения связаны с риском использования сетей для дистанционного управления беспилотниками. В периоды отключений остаются доступными только звонки и SMS-сообщения.

Новости #Интернет #Интернет
