Песков признался, что ему «много лет» звонят мошенники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему множество раз звонили телефонные мошенники, но каждый раз он их разоблачал.

«Звонили. Много лет уже звонят, много лет. <…> Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», — рассказал Песков ТАСС во время Восточного экономического форума.

Чиновник добавил, что у его родственников происходили случаи с мошенниками «прямо на грани», но «чудом абсолютно удалось их предостеречь».

В 2024 году ущерб от телефонного мошенничества составил не менее 295 миллиардов рублей, сообщал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов. Он отметил, что год стал самым насыщенным по количеству и разнообразию преступлений.



