Песков признался, что ему «много лет» звонят мошенники

Sibnet.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему множество раз звонили телефонные мошенники, но каждый раз он их разоблачал.

«Звонили. Много лет уже звонят, много лет. <…> Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», — рассказал Песков ТАСС во время Восточного экономического форума.

Чиновник добавил, что у его родственников происходили случаи с мошенниками «прямо на грани», но «чудом абсолютно удалось их предостеречь».

В 2024 году ущерб от телефонного мошенничества составил не менее 295 миллиардов рублей, сообщал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов. Он отметил, что год стал самым насыщенным по количеству и разнообразию преступлений.


Обсуждение
Топ комментариев

userkc

у Костина и у всех чиновников зарплата и сбережения должны быть только в рублях, тогда у них другая позиция...

mosquito__2010

а зачем нужно было два миллиона украинцев закапывать ? кто знает ребята расскажите пожалуйста.

mosquito__2010

понятно.а что происходит на самом деле без вашего вот этого омбюшур котюшур ?

pepelmetal

Репка обычный русофоб, не более