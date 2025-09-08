Медведев заявил, что Россия не станет «миндальничать» с Финляндией

Власти Финляндии должны осознать, что противостояние с Россией может привести их страну к краху, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Строя в припадке реваншизма новую "линию Маннергейма" (читай: готовя военную инфраструктуру для очередной агрессии против России), финскому истеблишменту главное — не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда», — написал Медведев в колонке Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность», опубликованной в ТАСС.

Зампред Совбеза России отметил, что «миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет». «Читать им добрые сказки про муми-троллей тоже. Как говорится, sit saa, mit tilaa — что заказываешь, то и получаешь», — добавил Медведев.

Финляндия после десятилетий мирного сосуществования с СССР и Россией в 2023 году вошла в НАТО. Сейчас финские власти занимают одну из самых жестких антироссийских позиций на Западе.

Ранее финский президент Александр Стубб заявил, что Финляндия в 1944 году «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти слова «мракобесием».