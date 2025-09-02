Президент Финляндии заявил о победе своей страны в войне с СССР

Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость, заявил президент этой страны Александр Стубб.

«Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость», — сказал Стубб в интервью изданию The Economist, комментируя договор, подписанный с Советским Союзом в 1944 году.

Финляндия в сентябре 1944 года приняла условия, выдвинутые Москвой, чтобы выйти из состояния войны с СССР. Она разорвала отношения с фашисткой Германией и вывела войска с советской территории.

Власти Финляндии также обязались заплатить репарации на сумму 300 миллионов долларов в течение шести лет, предоставить СССР права транзита войск через страну, передать область Петсамо и ряд других территорий.