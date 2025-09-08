НАВЕРХ
Названы сервисы, работающие при блокировке мобильного интернета

Источник:
Sibnet.ru
285 0

Минцифры РФ опубликовало перечень интернет-сервисов, которые продолжат работать даже в условиях блокировки мобильного интернета

«Минцифры и операторы связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи», — сообщает пресс-служба ведомства.

В белый список вошли соцсети «Одноклассники» и «Вконтакте», мессенджер Max, сервисы Яндекса (включая такси и доставку) и Mail.ru, маркетплейсы Ozon и Wildberries, портал госуслуг, Rutube и Avito.

Также во время блокировок продолжат работать официальный сайт платежной системы Мир, сайты правительства и администрации президента России, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком и T2.

Список сервисов «первой необходимости» будет пополняться, уточнило Минцифры.

Отключения мобильного интернета происходят в разных регионах России из-за угроз атак украинских беспилотников. К новым условиям вынуждены адаптироваться и обычные пользователи, и бизнес. Так, кикшеринг-сервис Whoosh начал тестировать услугу аренды электросамокатов по SMS.

