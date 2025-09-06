Лечение рака вирусами начнут в России

Российская вакцина против рака готова к применению, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Последние три года это были регламентированные доклинические исследования. Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность», — цитируют Скворцову «Известия».

Препарат «Энтеромикс» уменьшает размеры опухолей и замедляет их рост. Применение вакцины планируют начать с пациентов с колоректальным раком. При этом препарат будут «подстраивать» под каждого пациента в зависимости от особенностей организма

Вакцина «Энтеромикс» основанная на комбинации нескольких вирусов. В отличие от профилактических вакцин, онковакцины применяются для лечения уже имеющихся опухолей, чтобы мобилизовать иммунную систему на борьбу с раком.

Лекарство выпускается в виде раствора с вирусными частицами. После введения вируса в опухолевую клетку он сначала заражает ее, а затем помогает иммунной системе распознать опухоль и отличить ее от здоровых тканей.

Вакцина «Энтеромикс» создана НМИЦ радиологии Минздрава России и Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта