НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Лечение рака вирусами начнут в России

Источник:
Sibnet.ru
239 0

Российская вакцина против рака готова к применению, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Последние три года это были регламентированные доклинические исследования. Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность», — цитируют Скворцову «Известия».

Препарат «Энтеромикс» уменьшает размеры опухолей и замедляет их рост. Применение вакцины планируют начать с пациентов с колоректальным раком. При этом препарат будут «подстраивать» под каждого пациента в зависимости от особенностей организма

Вакцина «Энтеромикс» основанная на комбинации нескольких вирусов. В отличие от профилактических вакцин, онковакцины применяются для лечения уже имеющихся опухолей, чтобы мобилизовать иммунную систему на борьбу с раком.

Лекарство выпускается в виде раствора с вирусными частицами. После введения вируса в опухолевую клетку он сначала заражает ее, а затем помогает иммунной системе распознать опухоль и отличить ее от здоровых тканей.

Вакцина «Энтеромикс» создана НМИЦ радиологии Минздрава России и Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта

Еще по теме
Искусственные подсластители способствуют старению мозга
Назван ставший лидером по уровню психических заболеваний регион
Регулярные поцелуи снизили риск появления кариеса
Популярный заменитель сахара признали опасным
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в организации заговора
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Обсуждение (0)
О самом главном
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
33
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
33
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
21
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
21
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве