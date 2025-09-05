Станцию метро «Спортивная» открыли в Новосибирске

Станцию «Спортивную» открыли на Ленинской линии метро в Новосибирске — торжественная церемония прошла 5 сентября 2025 года, за ней наблюдали корреспондент и фотограф Sibnet.ru.

«Спортивная» расположена рядом с ледовой ареной Новосибирска, которая стала домашним стадионом для хоккейного клуба «Сибирь», а также местом проведения международных турниров и концертов.

Новая станция новосибирского метро — уникальная, она стала первой в России станцией с двумя климатическими зонами. В зимний период времени температура на путях будет отрицательной, а на платформах и в вестибюле — положительной, порядка 18 градусов.

Станция единственная в новосибирском метро оборудована раздвижными платформенными дверями. На «Спортивной» установлено 12 эскалаторов, это позволяет пропускать в час до 6 тысяч человек.

Открытие станции неоднократно откладывалось. Первоначально завершить стройку планировали к 2022 году, затем сроки регулярно переносили. Проблемы были связаны с дополнительными работами, переделкой проектной документации и сменой подрядчика.