Михалков официально представил Ефремова в театре

Режиссер Никита Михалков представил актера Михаила Ефремова, отбывшего срок за смертельное пьяное ДТП, в своем театра «Мастерская "12"», где он будет служить, сообщила пресс-служба культурного учреждения.

«Как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — приводятся на сайте «Мастерской "12"» слова Михалкова.

Режиссер считает, что судьба многому научила Ефремова и он переосмыслил многие вещи. Он сообщил, что актер попросил его о «возможности продолжить творческую деятельность».

Ефремов вместе Анной Михалковой сыграет в спектакле «Без свидетелей». Премьера запланирована на февраль 2026 года.

О том, что Ефремов будет работать в театре Михалкова, первой рассказала журналистка Ксения Собчак. По ее словам, актер написал режиссеру личное письмо, которое его тронуло.

Ефремов в июне 2020 года стал виновником ДТП, в котором погиб другой водитель. Актер был пьян. Суд приговорил его к восьми годам колонии. Актер вышел условно-досрочно в апреле 2025 года.