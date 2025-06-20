Собчак раскрыла место работы Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, отбывший срок за смертельное ДТП, устроился на работу в «Мастерскую 12» режиссера Никиты Михалкова, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

«По поводу информации про Михаила Ефремова и того, что Михалков помог ему с работой: все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель», — написала Собчак.

По ее информации, Ефремов написал Михалкову письмо, и оно тронуло режиссера. Теперь актер будет работать в «Мастерской 12» Михалкова.

«Михалков вообще такой: может быть очень жестким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России. Такой Горький нового времени», — отметила Собчак.

Ефремов в июне 2020 года стал виновником ДТП, в котором погиб другой водитель. Актер был пьян. Суд приговорил его к восьми годам колонии. Актер вышел условно-досрочно в апреле 2025 года.