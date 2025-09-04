НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умер легендарный Джорджо Армани

Источник:
Sibnet.ru
245 0
Джорджо Армани
Джорджо Армани
Фото: Bruno Cordioli / CC BY 2.0

Итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани умер в возрасте 91 года, сообщила пресс-служба Armani Group. Он являлся основателем компании Armani, появившейся в 1975 году.

«Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как текущим, так и текущим», — говорится в сообщении.

Модельер родился в 1934 году в североитальянском городе Пьяченца. В 1961 году стал ассистентом модельера Нино Черутти. В 1974 году представил коллекцию своего имени.

«Я был поражен, когда увидел, что женщины хотят носить пиджаки, которые я сшил для мужчин. Именно тогда я понял, что женщинам нужен стиль одежды, немного похожий на мужской», — говорил Армани.

Модельер основал компанию Armani в 1975 году вместе со своим другом, архитектором Серджо Галлеоти. К концу 1970-х годов Armani стал одним из ведущих домов моды в мире. В России первый магазин под брендом Armani открылся в 2001 году.

С состоянием в 8,5 миллиарда долларов Армани являлся одним из богатейших людей Италии и занимал 131 строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.

Еще по теме
Мизулина назвала концерт Крида шагом к возвращению Пугачевой
Дрейк поставил 300 тысяч долларов на победу Синнера на US Open
Крид резко ответил на нападки Мизулиной
Валерия Меладзе могут признать иноагентом и запретить въезд в Россию
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Парубия задержан
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным Западом переворотом
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Nik3316

Япония тоже не упоминает США когда отмечает бомбежки Хиросимы и Нагасакинадо быть скромнее, Трамп...

physx

Двойные стандарты, чего еще можно ожидать от лицемерных тв***й!

physx

Его лицо ярко демонстрирует уровень интеллекта

Shader23

США с ЕС можно, а у других это заговор? Или это не то это другое?