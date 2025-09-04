Умер легендарный Джорджо Армани

Итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани умер в возрасте 91 года, сообщила пресс-служба Armani Group. Он являлся основателем компании Armani, появившейся в 1975 году.

«Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как текущим, так и текущим», — говорится в сообщении.

Модельер родился в 1934 году в североитальянском городе Пьяченца. В 1961 году стал ассистентом модельера Нино Черутти. В 1974 году представил коллекцию своего имени.

«Я был поражен, когда увидел, что женщины хотят носить пиджаки, которые я сшил для мужчин. Именно тогда я понял, что женщинам нужен стиль одежды, немного похожий на мужской», — говорил Армани.

Модельер основал компанию Armani в 1975 году вместе со своим другом, архитектором Серджо Галлеоти. К концу 1970-х годов Armani стал одним из ведущих домов моды в мире. В России первый магазин под брендом Armani открылся в 2001 году.

С состоянием в 8,5 миллиарда долларов Армани являлся одним из богатейших людей Италии и занимал 131 строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.