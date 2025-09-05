Вышел первый сезон сериала «Газета» от создателя «Офиса»

Стриминговый сервис Peacock опубликовал все десять серий первого сезона комедийного сериала «Газета», шоураннером которого стал создатель американского «Офиса» Грег Дэниелс.

Сериал получил 85% свежести на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes и 69 баллов из 100 на сайте Metacritic. Критики отмечают, что «Газета» пока не дотягивает до уровня «Офиса», однако, не стоит забывать, что и его первый сезон не мог похвастаться высокими рейтингами.

«"Газету" неизбежно будут сравнивать с "Офисом", причем в основном не в пользу нового сериала. Но, в конце концов, первый сезон "Офиса" – после переезда в США – тоже был несовершенным, пытающимся найти свою индивидуальность. Ему дали время, и он стал одним из самых успешных ситкомов XXI века. Удастся ли "Газете" получить такое же признание – покажет время», — пишет о первом сезоне сериала издание The Independent.

Сериал снят в жанре псевдодокументалистики. По сюжету, съемочная группа наблюдает за тем, как новый главный редактор пытается спасти низкорейтинговую провинциальную газету с помощью репортеров-волонтеров. За день до премьеры стало известно, что «Газету» продлили на второй сезон.