Вышел первый сезон сериала «Газета» от создателя «Офиса»

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © rottentomatoes.com

Стриминговый сервис Peacock опубликовал все десять серий первого сезона комедийного сериала «Газета», шоураннером которого стал создатель американского «Офиса» Грег Дэниелс.

Сериал получил 85% свежести на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes и 69 баллов из 100 на сайте Metacritic. Критики отмечают, что «Газета» пока не дотягивает до уровня «Офиса», однако, не стоит забывать, что и его первый сезон не мог похвастаться высокими рейтингами.

«"Газету" неизбежно будут сравнивать с "Офисом", причем в основном не в пользу нового сериала. Но, в конце концов, первый сезон "Офиса" – после переезда в США – тоже был несовершенным, пытающимся найти свою индивидуальность. Ему дали время, и он стал одним из самых успешных ситкомов XXI века. Удастся ли "Газете" получить такое же признание – покажет время», — пишет о первом сезоне сериала издание The Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСофи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале

Сериал снят в жанре псевдодокументалистики. По сюжету, съемочная группа наблюдает за тем, как новый главный редактор пытается спасти низкорейтинговую провинциальную газету с помощью репортеров-волонтеров. За день до премьеры стало известно, что «Газету» продлили на второй сезон.

