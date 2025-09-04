Стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ

Дополнительный период сдачи ЕГЭ стартовал в России 4 сентября. Он предназначен для тех, кто не смог сдать обязательные экзамены в основной период и не получил аттестат.

Так, 4 сентября пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 сентября — ЕГЭ по математике базового уровня. Резервный день для сдачи для сдачи экзаменов по этим предметам — 23 сентября, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

На участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировано более 6 тысяч человек из 82 регионов РФ. Русский язык будут сдавать почти 2,5 тысячи человек, базовую математику — порядка 5 тысяч.

Также в сентябре проходит дополнительный этап основного госэкзамена для выпускников девятых классов.