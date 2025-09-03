Объявлена дата открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Открытие станции метро «Спортивная» состоится 5 сентября, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Строительство «Спортивной» между станциями «Студенческая» и «Речной вокзал» началось в 2019 году. По одному из первых планов, ее должны были открыть ко Дню города-2022, но затем сроки много раз переносили.

«Спортивная» — 14-я станция Новосибирского метрополитена. Она единственная в городе оборудована раздвижными платформенными дверями. Конструкция перегородок позволяет обеспечивать комфортную температуру для пассажиров на платформенной части станции круглый год и исключает попадание пассажиров на пути.

Пассажиропоток на станции будут обеспечивать 12 эскалаторов. «Спортивную» украсят гранитными панно с изображениями представителей разных видов спорта.