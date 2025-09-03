НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Объявлена дата открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
117 0
Станция метро Спортивная
Фото: © Sibnet.ru

Открытие станции метро «Спортивная» состоится 5 сентября, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Строительство «Спортивной» между станциями «Студенческая» и «Речной вокзал» началось в 2019 году. По одному из первых планов, ее должны были открыть ко Дню города-2022, но затем сроки много раз переносили.

«Спортивная» — 14-я станция Новосибирского метрополитена. Она единственная в городе оборудована раздвижными платформенными дверями. Конструкция перегородок позволяет обеспечивать комфортную температуру для пассажиров на платформенной части станции круглый год и исключает попадание пассажиров на пути.

Пассажиропоток на станции будут обеспечивать 12 эскалаторов. «Спортивную» украсят гранитными панно с изображениями представителей разных видов спорта.

Еще по теме
Прилет более 30 рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска
Опоздавшим на самолет дали право на обратный билет
Россиянам разрешат посадку на поезд по биометрии
Электротакси «Атом» появятся в Новосибирске
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия стала лидером Европы по производству шоколада
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Обсуждение (0)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

Kukuh88

Первого попавшего в руки тцк курьера замели?

WIDESCREEN

То что скажут что это "рука кремля" можно даже и не сомневаться

physx

Его лицо ярко демонстрирует уровень интеллекта

volodey19760802

Так сказать, добровольно-принудительно...