Доказано внеземное происхождение украшений Тутанхамона. ФОТО

Кулон из гробницы египетского фараона Тутанхамона содержит осколок ливийского желтого стекла инопланетного происхождения, выяснил международный коллектив ученых.

Анализ его состава показал, что материал образовался в результате ударного падения метеорита и сильно отличается от любого земного аналога, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом De Gruyter Brill.

Медальон Тутанхамона Фото: © Egypt Archive

Из исторических источников известно, что стекло для украшения египетского фараона было добыто в пустыне между западным Египтом и восточной Ливией, ее называют Великим песчаным морем. Ее площадь превышает 72 тысячи квадратных километров.

Ученые установили, что уникальный материал образовался при температуре выше 2750 градусов Цельсия, а также высокого давления, превышавшего 13 гигапаскалей. В ходе экстремальной реакции остатки метеорита смешались с песком, создав красивое желтое стекло.