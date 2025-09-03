НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Доказано внеземное происхождение украшений Тутанхамона. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
211 0

Кулон из гробницы египетского фараона Тутанхамона содержит осколок ливийского желтого стекла инопланетного происхождения, выяснил международный коллектив ученых.

Анализ его состава показал, что материал образовался в результате ударного падения метеорита и сильно отличается от любого земного аналога, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом De Gruyter Brill.

Медальон Тутанхамона
Медальон Тутанхамона
Фото: © Egypt Archive

Из исторических источников известно, что стекло для украшения египетского фараона было добыто в пустыне между западным Египтом и восточной Ливией, ее называют Великим песчаным морем. Ее площадь превышает 72 тысячи квадратных километров.

Ученые установили, что уникальный материал образовался при температуре выше 2750 градусов Цельсия, а также высокого давления, превышавшего 13 гигапаскалей. В ходе экстремальной реакции остатки метеорита смешались с песком, создав красивое желтое стекло.

Еще по теме
Создана стиральная машина для космоса
Ученые оценили вероятность возвращения Ла-Нинья в Тихом океане
Популярный заменитель сахара признали опасным
Необычная мелодия усилила вкус шоколада. ВИДЕО
смотреть все
Наука #Наука #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия стала лидером Европы по производству шоколада
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в организации заговора
Китай впервые показал способную поразить любую точку Земли ракету
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
27
Россия и Китай создадут свою платежную систему
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
16
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР