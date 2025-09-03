НАВЕРХ
Бывший глава управления Минобороны получил 9 лет колонии за взятки

Источник:
РБК
Военный суд приговорил бывшего начальника управления планирования связи Вооруженных сил Александра Оглоблина к девяти годам лишения свободы и штрафу в 12 миллионов рублей. Ранее он уже получил 4,5 года колонии за хищение 1,6 миллиарда рублей.

По данным суда, в 2016–2021 годах Минобороны заключило с компанией «Пермский телефонный завод "Телта"» госконтракты на поставку оборудования связи более чем на 1,2 миллиарда рублей. Их исполнение контролировал Оглоблина. За общее покровительство он получил от предприятия 12 миллионов рублей, пишет «РБК» из зала суда. 

В октябре 2024 года генерал-майор был задержан и арестован. Оглоблин сотрудничал со следствием и дал показания на осужденных замначальника Генштаба Халила Арсланова и главу управления связи Вадима Шамарина. Его процесс проходил в закрытом режиме. На первом заседании Оглоблин признал факт получения денег.

В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к 4,5 годам лишения свободы, лишил его двух орденов и генеральского звания за хищение 1,6 миллиарда рублей из бюджета при выполнении госконтракта на поставку оборудования в рамках программы цифровизации армии.


