Профессор Флитвик из фильмов о Гарри Поттере сыграет и в сериале

Источник:
The Hollywood Reporter
кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень" (реж. Крис Коламбус)
Фото: © Warner Bros.

Исполнитель роли профессора Филиуса Флитвика в фильмах о Гарри Поттере — британский актер Уорвик Дэвис сыграет этого же персонажа и в новом сериале HBO про мальчика, который выжил.

На сегодняшний день Дэвис — единственный актер, который сыграет в телевизионном перезапуске «Гарри Поттера» ту же роль, что и в оригинальной кинофраншизе, пишет The Hollywood Reporter. 

Помимо Флитвика, актер сыграл в фильмах еще и гоблина Крюкохвата из банка Гринготтс, однако в сериале эту роль исполнит другой британский актер Ли Гилл. Ранее сеть HBO также объявила имена актеров, которые сыграют детей Уизли в новом проекте.

Съемки сериала о Гарри Поттере стартовали этим летом в Великобритании. Ожидается, что в нем, в силу формата, будут более глубоко отражены сюжетные линии из книг Джоан Роулинг. Премьера первого сезона запланирована на 2027 год.

Культгид #Кинематограф
