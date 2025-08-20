HBO показала детей Уизли в сериале о Гарри Поттере

Американская сеть HBO опубликовала фото исполнителей ролей братьев и сестры Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер», съемки которого проходят в Великобритании.

Близнецов Фреда и Джорджа сыграют Тристан и Габриэль Харланды, роль Перси исполнит Руари Спунер, а юную Джинни воплотит на экране Грейси Кокрейн. Исполнители ролей старших братьев Уизли Билла и Чарли пока не объявлены.

Фото: © HBO

Актеры, которые сыграют трио центральных персонажей Гарри, Рона и Гермиону, были объявлены ранее. Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон были выбраны из более чем 30 000 актеров, принявших участие в кастинге прошлой осенью, пишет издание Variety.

В основной каст также вошли Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли Минервы МакГонагалл, Паапа Эссьеду в роли Северуса Снейпа, Локс Пратт в роли Драко Малфоя и Ник Фрост в роли Хагрида.

Съемки первого сезона стартовали в июле 2025-го и, как ожидается, продлятся до весны 2026 года, а уже через несколько месяцев стартует работа над вторым сезоном. Каждая из семи книг Джоан Роулинг ляжет в основу отдельного сезона.

Сериал выйдет в 2027 году на каналах HBO и HBO Max. Точной даты премьеры пока нет.



