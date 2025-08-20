НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

HBO показала детей Уизли в сериале о Гарри Поттере

Источник:
Variety
149 0

Американская сеть HBO опубликовала фото исполнителей ролей братьев и сестры Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер», съемки которого проходят в Великобритании.

Близнецов Фреда и Джорджа сыграют Тристан и Габриэль Харланды, роль Перси исполнит Руари Спунер, а юную Джинни воплотит на экране Грейси Кокрейн. Исполнители ролей старших братьев Уизли Билла и Чарли пока не объявлены.

Фото: © HBO

Актеры, которые сыграют трио центральных персонажей Гарри, Рона и Гермиону, были объявлены ранее. Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон были выбраны из более чем 30 000 актеров, принявших участие в кастинге прошлой осенью, пишет издание Variety.

В основной каст также вошли Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли Минервы МакГонагалл, Паапа Эссьеду в роли Северуса Снейпа, Локс Пратт в роли Драко Малфоя и Ник Фрост в роли Хагрида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Очень страшное кино 6» выйдет летом 2026 года

Съемки первого сезона стартовали в июле 2025-го и, как ожидается, продлятся до весны 2026 года, а уже через несколько месяцев стартует работа над вторым сезоном. Каждая из семи книг Джоан Роулинг ляжет в основу отдельного сезона.

Сериал выйдет в 2027 году на каналах HBO и HBO Max. Точной даты премьеры пока нет.


Еще по теме
Фильм «Голодные игры: Баллада о певчих птицах» покажут в России
Гэндальф и Фродо вернутся в «Охоте на Голлума»
«Очень страшное кино 6» выйдет летом 2026 года
Каст «Дома у дороги 2» пополнили Дэйв Батиста и Лейла Джордж
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мошенники научились подмене контактов в телефоне
Perseverance обнаружил на Марсе боевой «шлем». ФОТО
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Владимир Путин прибыл на Аляску
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве
Wildberries запустил продажу квартир в новостройках
Автомобильный союз предложил запрет номеров с «блатными» буквами
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Самое обсуждаемое
42
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
36
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
27
Трамп предложил признать весь Донбасс российским
23
Дмитриев указал на панику сторонников украинского конфликта
20
Владимир Путин прибыл на Аляску