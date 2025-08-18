«Очень страшное кино 6» выйдет летом 2026 года

Братья Уэйанс напишут сценарий шестой части пародийной франшизы «Очень страшное кино», премьера которой запланирована на лето 2026 года. К своим ролям вернутся Анна Фэрис и Реджина Холл.

«Мы с нетерпением ждем возможности вернуть к жизни Бренду и Синди и воссоединиться с нашими большими друзьями Киненом, Шоном и Марлоном — тремя мужчинами, за которых мы бы буквально отдали жизнь», — цитирует Фэрис и Холл издание Deadline.

Новый фильм франшизы станет первым за 18 лет, над которым будут работать сразу трое братьев Уэйанс, стоявших у истоков серии. Режиссером назначен давний партнер Марлона Уэйанса Майкл Тиддес, работавший с ним над тремя проектами. Съемки должны начаться в октябре, премьера запланирована на 12 июня 2026 года.

Издание отмечает, что время для выпуска новой части «Очень страшного кино» выбрано максимально удачно, так как сейчас наблюдается пик популярности фильмов ужасов, что доказали вышедшие в последнее время «Крик 6», «Собиратель душ» и особенно «Пункт назначения: Узы крови».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Депутат не исключила запрет фильмов Алексея Балабанова

Франшиза «Очень страшное кино» включает в себя пять фильмов, первый из которых вышел в 2000 году и стал одним из самых кассовых фильмов ужасов с рейтингом R за всю историю. Общие сборы пародийных ужастиков составили почти 900 миллионов долларов по всему миру.