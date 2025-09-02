Трек Blinding Lights певца The Weeknd установил рекорд на Spotify

Песня Blinding Lights канадского артиста The Weeknd преодолела отметку в пять миллиардов прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify, сообщила пресс-служба площадки.

На достижение таких показателей у трека ушло чуть менее шести лет. Песня была выпущена как второй сингл с альбома After Hours 29 ноября 2019 года. В январе 2024-го треку покорилась отметка в четыре миллиарда прослушиваний.

«Я никогда не перестану восхищаться тем, что все, что я создаю, доходит до миллионов людей, не говоря уже о миллиардах! Я так благодарен, что эта песня вызывает у людей такие чувства, что они возвращаются к ней снова и снова», — цитирует артиста издание Billboard.

Главными преследователями Blinding Lights на Spotify являются хит Эда Ширана Shape of You (4,5 миллиарда прослушиваний) и совместный с Daft Punk трек Starboy все того же The Weeknd (4 миллиарда стримов).

35-летний уроженец Торонто The Weeknd (Эйбел Тесфайе) является обладателем четырех «Грэмми» и десятков других престижных наград. Помимо музыкальной, артист развивает и кинокарьеру. В 2019 году вышел полнометражный фильм «Неограненные алмазы» с его участием, а в 2023-ем на канале HBO вышел сериал «Кумир», где он сыграл главную роль. Проект был закрыт после первого сезона.