НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Трек Blinding Lights певца The Weeknd установил рекорд на Spotify

Источник:
Billboard
181 0

Песня Blinding Lights канадского артиста The Weeknd преодолела отметку в пять миллиардов прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify, сообщила пресс-служба площадки.

На достижение таких показателей у трека ушло чуть менее шести лет. Песня была выпущена как второй сингл с альбома After Hours 29 ноября 2019 года. В январе 2024-го треку покорилась отметка в четыре миллиарда прослушиваний.


«Я никогда не перестану восхищаться тем, что все, что я создаю, доходит до миллионов людей, не говоря уже о миллиардах! Я так благодарен, что эта песня вызывает у людей такие чувства, что они возвращаются к ней снова и снова», — цитирует артиста издание Billboard.

Главными преследователями Blinding Lights на Spotify являются хит Эда Ширана Shape of You (4,5 миллиарда прослушиваний) и совместный с Daft Punk трек Starboy все того же The Weeknd (4 миллиарда стримов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрид страстно поцеловал танцовщицу на шоу 12+. ВИДЕО

35-летний уроженец Торонто The Weeknd (Эйбел Тесфайе) является обладателем четырех «Грэмми» и десятков других престижных наград. Помимо музыкальной, артист развивает и кинокарьеру. В 2019 году вышел полнометражный фильм «Неограненные алмазы» с его участием, а в 2023-ем на канале HBO вышел сериал «Кумир», где он сыграл главную роль. Проект был закрыт после первого сезона.

Еще по теме
Автора хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Shaman и Газманов вошли в список патриотических песен для школьников
Киркоров упал на сцене и сохранил лицо
Названный сыном Майкла Джексон певец представит США на «Интервидении»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия и Китай создадут свою платежную систему
Обсуждение (0)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
24
Россия и Китай создадут свою платежную систему
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
13
Шойгу предложил талибам помощь России