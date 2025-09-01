НАВЕРХ
Крид страстно поцеловал танцовщицу на шоу 12+. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
190 0

Российский певец Егор Крид на концерте страстно поцеловал танцовщицу. Момент впечатлил зрителей и разошелся по соцсетям, но некоторые увидели несоответствие номера с маркировкой шоу 12+.

Во время исполнения песни «Мало» на сцену вышла танцовщица в маске, а в конце номера Крид страстно поцеловал девушку в губы.

«Так, случился на концерте Крида неловкий момент. Эротичный танец и страстный поцелуй с танцовщицей на сцене — несоответствие контента возрастной маркировке на билете, что привело к некоторому непониманию», — написала телеведущая Яна Чурикова в телеграм-канале. 

«Вот только певец, кажется, забыл, что возрастная маркировка мероприятия была 12+», — прокомментировала в телеграм-канале эпизод журналистка Алена Жигалова (Алена, блин!).

Девушка, которая целовалась с Кридом, — танцор и хореограф Валерия Лежнева. «Пока вообще не осознаю, что происходит», — написала она после концерта и реакции на номер.

Крид эпизод не комментировал. Поклонники высказали предположение, что это перфоманс, который был заранее запланирован. А идею певец подсмотрел у Криса Брауна — тот тоже любит делать нечто подобное с поцелуями.

Обсуждение (0)
