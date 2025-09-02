Больше стали гордиться Россией 61% жителей, половина не знает почему

Шесть из десяти опрошенных социологами россиян стали за минувший год больше гордиться страной, при этом 51% из них не смогли припомнить конкретные достижения за это время, следует из данных ВЦИОМ.

Чаще всего жители гордятся достижениями и богатством страны, считая Россию великой державой с мощной армией, с большими территорией и природными ресурсами. Также «у многих гордость вызывает сам народ, национальные качества, дух народа, сплоченность и взаимовыручка».

Сильнее всего рост гордости отмечается среди молодежи до 24 лет (71%), вдохновляет молодых людей больше всего история страны (90%), ее культура (88%) и природные богатства (87%). Старшие поколения более сдержанны в оценках. При этом гордость росла более чем у 60% опрошенных и в 2024, и 2023 годах.

Уровень жизни, по мнению респондентов, поводом для гордости не является и даже продуцирует «обиду» у некоторых жителей страны. Гордятся качеством жизни 40%, а недовольны 48% опрошенных.