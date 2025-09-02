НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Больше стали гордиться Россией 61% жителей, половина не знает почему

Источник:
Sibnet.ru
111 1

Шесть из десяти опрошенных социологами россиян стали за минувший год больше гордиться страной, при этом 51% из них не смогли припомнить конкретные достижения за это время, следует из данных ВЦИОМ.

Чаще всего жители гордятся достижениями и богатством страны, считая Россию великой державой с мощной армией, с большими территорией и природными ресурсами. Также «у многих гордость вызывает сам народ, национальные качества, дух народа, сплоченность и взаимовыручка».

Сильнее всего рост гордости отмечается среди молодежи до 24 лет (71%), вдохновляет молодых людей больше всего история страны (90%), ее культура (88%) и природные богатства (87%). Старшие поколения более сдержанны в оценках. При этом гордость росла более чем у 60% опрошенных и в 2024, и 2023 годах.

Уровень жизни, по мнению респондентов, поводом для гордости не является и даже продуцирует «обиду» у некоторых жителей страны. Гордятся качеством жизни 40%, а недовольны 48% опрошенных.

Еще по теме
Установлен новый рекорд по размеру коллекции Lego
Последний день 2025 года сделают выходным
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Новосибирская школьница заявила о планах найти парня на СВО ради денег
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия и Китай создадут свою платежную систему
Обсуждение (1)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
24
Россия и Китай создадут свою платежную систему
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
13
Шойгу предложил талибам помощь России