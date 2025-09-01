НАВЕРХ
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Парубия задержан

Sibnet.ru
Украинские силовики задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Главы МВД Украины Игорь Клименко и СБУ Василий Малюк доложили главе государства, что подозреваемый задержан в Хмельницкой области спустя 36 часов после преступления.

«Преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега. В очередной раз полицейские и работники Службы безопасности Украины показали высокий профессиональный уровень. Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка», — написал в своем телеграм-канале Клименко.

Малюк передал, что в задержании участвовали сотрудники СБУ, Нацполиции и офиса генпрокурора. Позже Зеленский отметил, что генпрокурор Руслан Кравченко доложил о первых показаниях подозреваемого.

Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Парубий руководил Самообороной майдана с ноября 2013 по февраль 2014. Он также участвовал в Оранжевой революции 2004 года. Его называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе.

