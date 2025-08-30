НАВЕРХ
Россия стала лидером Европы по производству шоколада

Источник:
Sibnet.ru
Россия заняла первое место в Европе по производству шоколада, обогнав по итогам прошлого года Швейцарию и Германию.

В 2024 году в стране произвели 2,18 млн тонн сладостей, передает Mash со ссылкой на статические данные. За первые восемь месяцев текущего года Россия произвела почти 900 тысяч тонн шоколада.

География поставок увеличилась до 92 стран. В списке — Китай, страны БРИКС, страны Таможенного союза, Афганистан, Северная Корея и даже США.

При этом лидерами в мировом экспорте шоколада в прошлом году оставались Германия, Бельгия и Польша. В пятерку также вошли Италия и Нидерланды.

Экономика #Продукты #Промзона
