Объявлена дата премьеры сериала «Москва слезам не верит»

Sibnet.ru
Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Фото: © пресс-центр «Ростелекома»

Премьера музыкальной мелодрамы Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Все только начинается» состоится в онлайн-кинотеатре Wink 4 сентября, сообщил пресс-центр «Ростелекома».

«Мы пересмотрели фильм и захотели так же, как в оригинале, рассказать историю трех подруг спустя 20 лет. И линия нашей главной героини очень похожа на то, что была у Валентина Черных в его сценарии "Дважды солгавшая". Но у двух подруг совершенно другие истории, конфликты и проблемы. У нас нет хоккеиста, нет строителя. У нас, в общем, все по-другому», — цитирует пресс-центр Крыжовникова.

По сюжету Ксюша в начале нулевых приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу...

Авторы сериала решили, что героинь сыграют разные актрисы: юных — Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), а повзрослевших — Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова соответственно.

Также в сериале снялись Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Андрей Максимов, Милош Бикович, Федор Бондарчук, Антон Васильев, Дэниел Барнс, Марина Зудина, Анна Невская, Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Полина Гухман, Валентин Анциферов, Александр Метелкин и другие. В звездных камео появятся Сергей Зверев, DJ Грув, Андрей Григорьев-Апполонов, Аврора, Митя Фомин.

Первый эпизод покажут 4 сентября. Далее по одной серии будет выходить по средам.

Мелодрама «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова вышла в 1979 году. Фильм был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

