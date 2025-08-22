НАВЕРХ
Вышел трейлер фильма «Анемон» с Дэниелом Дэй-Льюисом

Deadline
кадр из фильма "Анемон" (реж. Ронан Дэй-Льюис)
 Компания Focus Features представила трейлер фильма «Анемон», в котором впервые за восемь снялся трехкратный обладатель премии «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис.

Фильм рассказывает о встрече двух братьев спустя 20 лет после разрыва отношений по неизвестной (до поры до времени) причине. Вышедший трейлер чуть приоткрывает завесу тайны.

«Анемон» — это режиссерский дебют сына Дэй-Льюиса – Ронана, вместе с которым актер написал сценарий к картине. Судя по всему, зрителя ждет напряженная психологическая драма на тему отношений между братьями, отцами и сыновьями.

Партнером Дэй-Льюиса по съемкам стал Шон Бин. Также в фильме задействованы Сэмюэл Боттомли, Сафия Окли-Грин и Саманта Мортон. Продюсированием картины занималась компания Брэда Питта Plan B Entertainment, пишет Deadline.

Фильм выйдет в ограниченный прокат 3 октября 2025 года, в расширенный – 10 октября.

Фильм выйдет в ограниченный прокат 3 октября 2025 года, в расширенный – 10 октября. «Анемон» – первый за восемь лет кинопроект британского актера Дэниела Дэй-Льюиса, единственного в истории обладателя трех мужских «Оскаров» за главные роли. После выхода в 2017 году «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона актер заявлял, что больше не будет сниматься в кино.

