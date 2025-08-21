НАВЕРХ
T2 внедрил технологию VoWiFi в 64 регионах России

Команда российского оператора T2, принадлежащего Ростелекому, завершила внедрение технологии VoWiFi в 64 регионах присутствия, сообщила пресс-служба компании.

«С внедрением технологии VoWiFi клиенты Т2 получили возможность совершать и принимать звонки даже при слабом или отсутствующем сигнале от внешних базовых станций — теперь для вызова достаточно иметь подключение к сети Wi-Fi», — отмечается в сообщении.

В настоящее время технология активна в 64 регионах присутствия Т2 и автоматически доступна всем пользователям, чьи устройства поддерживают VoWiFi. Для подключения требуется включить функцию в настройках телефона.

Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за использование услуги не взимается. 

