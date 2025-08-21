НАВЕРХ
Власти Красноярска начали суды из-за поврежденного Lexus губернатора

Lexus LS 500 в Красноярске
Фото: © Номерограм

Управделами губернатора Красноярского края требует почти 229 тысяч рублей с мэрии Красноярска за пострадавший на дорогах города Lexus, следует иска, поданного в Арбитражный суд региона.

Согласно материалам дела, Lexus LS 500, принадлежащий управлению делами губернатора, 4 апреля наехал на яму на Пограничников. В ДТП у авто повредились шина и диск.

Управделами требует от муниципального «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» 228,9 тысячи рублей. К делу привлечен подрядчик — АО «Дорожное ремонтностроительное предприятие левобережное», которое не огородило яму.

По данным красноярских СМИ, именно на этом Lexus ездит губернатор края Михаил Котюков.

Управделами заключило контракт на сумму в 600 тысяч рублей для обслуживания восьми автомобилей Lexus в 2025 году.

Политика #Местная власть #Красноярск
